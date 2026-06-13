Daniel González Menéndez presenta su candidatura a la reelección en la Cámara de Comercio de Avilés

OVIEDO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Daniel González Menéndez ha presentado formalmente este sábado su candidatura a la reelección como presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés. Concurre a las elecciones convocadas por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, que tendrán su pleno constituyente el próximo miércoles, 17 de junio, a las 10.00 horas.

El candidato ha propuesto como miembros del Comité Ejecutivo a Alfredo Enrique Fernández Santos (Banco Sabadell) como vicepresidente primero; José Manuel Vega Rodríguez (Caja Rural de Asturias), vicepresidente segundo; María Jesús García Rodríguez (Femetal / Taller Eléctrico AMG), vicepresidenta tercera, y Mónica Blanco Pérez (Equipavilés), como tesorera.

Como vocales del Comité Ejecutivo estarán Avelino Díaz García (Asturfeito), Antonio Estévez Mena (CAC - ASPROCOM / Construcciones Estevez Mena), Francisco Javier González Fidalgo (Supercash Avilés), Celso Rodríguez Ruiz (Alvargonzalez), Natán Fernández Fernández (Asturias Educación), Ángel Arrojo Heres (Asturmadi Doors), y Manuel González Vila (Grupo Daniel Alonso).

Además de los cambios en la vicepresidencia tercera y la tesorería, las nuevas incorporaciones son Ángel Arrojo Heres, Avelino Díaz García y Celso Rodríguez Ruiz.