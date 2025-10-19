Danza-teatro para toda la familia, este domingo en la Laboral en Gijón

GIJÓN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El público familiar podrá disfrutar en el Teatro de la Laboral de una sesión de danza-teatro con Memorias de trapo de LaMona Danza este domingo 19 de octubre, a las 17.30 horas.

En esta cita, organizada en el marco del Festival de artes del movimiento Danza Xixón, la compañía andaluza presentará una obra que aúna baile, teatro y manipulación de objetos y luces para contar la historia de una joven que lleva consigo una montaña de recuerdos, vivencias, y raíces.

ÚLTIMAS ENTRADAS PARA ANA BELÉN

Seis años después de su último tour, Ana Belén vuelve a los escenarios con 'Más D Ana', una gira muy especial que recalará en el Teatro de la Laboral el próximo sábado 25 de octubre y en la que repasa los grandes éxitos de su repertorio e interpreta algún tema nuevo de su próximo álbum titulado Vengo con los ojos nuevos.

Las últimas entradas para este concierto están disponibles en laboralciudaddelacultura.com, donde también se puede ampliar la información y adquirir las localidades para el resto de espectáculos y visitas que se desarrollan en la Ciudad de la Cultura.