Danza Xixón 2026: Gijón acoge la XXVI edición con más de 50 actividades

Cartel de Danza Xixón 2026, de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón (FMC). - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE GIJÓN (FMC)

GIJÓN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura de Gijón (FMC) ha presentado este martes la programación de Danza Xixón 2026, XXVI Festival de Artes del Movimiento, que se celebrará, del 1 al 29 del próximo mes, en distintos espacios de la ciudad.

Según una nota de prensa de la FMC, Danza Xixón se articula en varios bloques: Espectáculos, Laboratorios y Talleres, Danza Extendida, Trazando Conexiones y La Danzatería, con más de 50 actividades, entre propuestas escénicas, talleres formativos, encuentros, proyecciones y actividades para todos los públicos.

El grueso de la programación se concentra en el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI), con funciones diarias en el patio y también llegará al Teatro Jovellanos, al Espacio Escénico El Huerto, la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y a distintos espacios de calle repartidos por la ciudad.

El programa reúne más de 50 actividades y 27 compañías y artistas. Entre ellos, figuran cuatro nombres distinguidos con el Premio Nacional de Danza: Ana Morales, Lorena Nogal, Janet Novás y La Intrusa, que celebra su 30 aniversario en el Teatro Jovellanos.

El festival ofrece una programación para todos los públicos con propuestas para las familias y la primera infancia, como las de la compañía asturiana Zig Zag Danza o Teatro O Cubo, funciones concertadas para centros educativos; y espectáculos que salen a la calle, a espacios como los jardines del Náutico o la plaza del Marqués.

Entre las principales novedades de Danza Xixón 2026, se ha destacado 'Baile nel camín', una nueva iniciativa que lleva la creación contemporánea a La Camocha, con un itinerario coreográfico a cargo de Laura Morales y Gloria Borge Lasarte en colaboración con la asociación de vecinos del barrio.

Asimismo, se estrena la Escuela de Públicos, 'Ver_con_mover', que incluye tres sesiones formativas y prácticas para acercarse con una mirada crítica a las artes del movimiento y a la programación del festival.

Por otro lado, Danza Xixón consolida, además, propuestas incorporadas en ediciones recientes, como el II Certamen de Danzas Urbanas, Urban Moves, en la Plaza de los Jardines del Náutico y el domingo 25 de octubre, el Danzódromo, la fiesta final del festival, que este año incorpora la muestra del II Laboratorio Coreográfico dirigido por Yoshua Cienfuegos.

La programación mantiene, asimismo, Una vida en danza, que en su segunda edición sigue llevando las artes del movimiento a los centros de día, centros sociales y residencias de mayores.

Además, el programa de Laboratorios y Talleres ofrece a bailarinas y bailarines profesionales, estudiantes y aficionados la posibilidad de trabajar directamente con algunos de los artistas presentes en el festival como Akira Yoshida, Chey Jurado, Lorena Nogal, Ana Morales, entre otros. La inscripción está abierta desde este martes, a través de la plataforma municipal de actividades.

En el caso del bloque Trazando Conexiones, se refuerza la colaboración del festival con distintos agentes de la ciudad. Por su parte, en la segunda edición de Una vida en danza llevará la danza a centros sociales, centros de día y residencias de mayores, coordinada por la coreógrafa Ana Lola Cosín.

Por quinto año consecutivo, asimismo, Nuevas Miradas en Movimiento, en colaboración con la Asociación Profesional de Danza de Asturias (APDA), reunirá a un comité de jóvenes que programará una de las piezas del festival según sus propios criterios.

El festival colabora, también, con el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón y con la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias en talleres coreográficos y de dramaturgia vinculados a la programación.

La Danzatería, espacio de encuentro La Danzatería, ubicada en la Sala 3 del CCAI, vuelve a funcionar, en su caso, como espacio de encuentro entre artistas y públicos, con encuentros post-función tras los espectáculos, presentaciones y proyecciones.

Esta edición incorpora la intervención mural efímera 'En busca de lo profundo', de Eliza Southwood, y la proyección diaria de la videocreación Intersticio, cartografía de la piel desarmada, de Yoshua Cienfuegos.

Las entradas para los espectáculos del CCAI tienen un precio general de 3 euros (1,50 euros para menores de 31 años. Solo en taquilla) y pueden adquirirse anticipadamente en entradascultura.gijon.es a partir de este martes.

Los espectáculos del Teatro Jovellanos y de LABoral Ciudad de la Cultura cuentan con sus propios canales de venta. Toda la programación puede consultarse en gijon.es/eventos/Danza-Xixon.