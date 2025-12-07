Danzas andinas recorren Gijón este domingo para recaudar fondos para un centro de formación en Bolivia

Gijón acoge desfile de Diablada y Tinku para financiar colegio de enseñanza laboral en Bolivia - JESÚS ANTONIO FERNÁNDEZ OLMEDO

OVIEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este domingo al mediodía, las calles y plazas de Gijón acogerán un desfile de danzas tradicionales andinas, entre las que destacan la Diablada, que representa la lucha entre el bien y el mal dentro de la cosmovisión andina, y el Tinku, una coreografía ceremonial de enfrentamiento físico. La iniciativa está impulsada por el autor y músico Jesús Antonio Fernández Olmedo.

El objetivo de estas representaciones es recaudar material escolar, sanitario, ropa y fondos económicos destinados a niños y personas en situación vulnerable en Bolivia, país que Fernández Olmedo visita con frecuencia. En esta ocasión, los recursos se destinarán a la creación de un colegio de enseñanza para personas con discapacidad en Vallegrande, donde se impartirá formación laboral. Este centro tendrá un carácter transitorio, de modo que los padres seguirán ocupándose de sus hijos una vez finalizada su formación.

El autor, conocedor de las tradiciones bolivianas, promueve esta campaña navideña con el fin de acercar la cultura andina al público europeo, fomentando una apertura mental y la reflexión sobre valores como la solidaridad y el dar desinteresado.

Asimismo, Olmedo convoca a profesores, estudiantes y ciudadanos en general a participar en la iniciativa y, quienes lo deseen, podrán viajar con su equipo para comprobar in situ el trabajo realizado, incluyendo debates y charlas contra el bullying en las aulas, que luego podrán replicar en sus propias comunidades.

El centro de Vallegrande será un Centro de Formación en Terapia Ocupacional transitoria, enfocado en personas con discapacidad, combinando educación laboral y acompañamiento familiar.