Reunión del jurado - AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

David Martínez Calderón (Jaén, 1982) ha ganado el Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa, gracias a la "maestría técnica" y "madurez plástica" de la obra presentada 'Lo que sostiene la imagen'

El jurado del Certamen de Pintura se reunión este miércoles para valorar las 12 obras finalistas y conceder el premio, consistente en 5.000 euros y Manzana de Plata conmemorativa. Guillermo Simón, presidente del mismo, estuvo acompañado por María López-Fanjul, Directora del Museo de Bellas Artes de Asturias, en su primera participación en el jurado, y el resto de componentes, artistas y expertos,Luis Repiso, María Braña y Luis Feás

Optaban al premio las creaciones de Sandra Rodríguez Asenjo, Aitor Rentería, David Martínez Calderón, Momo Puente, Joan Cabrer, Esther Cuesta, Miguel Villarino, Eliza Southwood, Pepe Carretero, Mayte Centol, Iyán Castaño y Juan Gil.

El jurado reconoció en la obra de David Martínez Calderón (Jaén, 1982) la maestría técnica y madurez plástica de la pieza, así como el uso renovado de la técnica del trampantojo. Además, concedió Mención de Honor a la obra "Contemplación III", de Miguel Villarino, en este caso una composición de planos geométricos y trazos contundentes que articulan el espacio en una cuidada tensión sintética. La obra ganadora se incorpora a la colección municipal de arte contemporáneo.

David Calderón, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, trasladó su agradecimiento por el Premio y por pasar a formar parte de la historia de un certamen. Un año más, el concurso logró una alta participación, con 211 pintores provenientes de toda España, según ha informado el Ayuntamiento de Villaviciosa. Todas las obras formarán parte de una exposición temporal cuya apertura coincidirá con el acto público de entrega del premio, en fechas próximas.