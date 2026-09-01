El debate de orientación política asturiana, del 22 al 25 de septiembre

Archivo - Debate de Orientación Política General de Asturias, en una imagen de archivo - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El debate de orientación política del Principado de Asturias se celebrará en la Junta General del Principado de Asturias los días 22, 23 y 25 de septiembre a propuesta del presidente de Asturias, Adrián Barbón, según han informado los portavoces de los grupos parlamentarios tras su primera reunión del actual periodo de sesiones.

Conocido habitualmente como el debate sobre el estado de la región, el debate se desarrolla a lo largo de tres días de sesiones y se configura como un instrumento de control parlamentario.

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, presenta su balance y sus prioridades, y los grupos parlamentarios pueden plantear alternativas y propuestas de resolución para su votación.

El debate es obligatorio anualmente al inicio del primer período de sesiones -normalmente tras el verano parlamentario-, pero no es preceptivo durante el primer ejercicio de una legislatura, por su coincidencia con el debate de investidura y la formación del nuevo Gobierno.

En la sesión del martes 22 Barbón realizará una intervención en la que expondrá la acción del Gobierno, realiza balance y anunciará sus prioridades políticas. El Pleno se suspenderá y se reanudará el miércoles para la intervención de los representantes de los grupos parlamentarios.

Ese día se producirán réplicas del presidente y contrarréplicas de los grupos. Después de la sesión, los grupos presentan propuestas de resolución vinculadas al debate. La Mesa las califica y admite, y el Pleno las debatirá y votará en la última sesión, la del viernes 25 de septiembre.

ACUERDO PSOE Y CONVOCATORIA-IU

En Asturias gobierna una coalición formada por el PSOE y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS. El pasado 12 de agosto el coordinador de IU de Asturias y consejero del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, subrayó la necesidad de que ambas partes se reuniesen antes del debate para dejar claras las prioridades en cuestiones como vivienda, salud o servicios sociales.

Sin embargo, a pesar lo apretado de los plazos, sigue sin haber fecha para la citada reunión. "No tenemos la fechas cerrada", ha dicho la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo. Tampoco es seguro que vaya a producirse antes del debate, de acuerdo a las declaraciones del portavoz de Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, Xabel Vegas.

A preguntas de los periodistas, Vegas ha explicado que de cara al debate, lo primero escuchar a Barbón, escuchar la valoración que hace de las políticas hasta este momento y la perspectiva de cada los próximos meses. "Desde luego, sin escuchar al presidente no podemos tener una posición sobre si nuestra respuesta va a ser más dura o más amable", ha indicado.