La decisión sobre la gestión de la planta de tratamiento de la fracción resto de Cogersa, para comienzos de 2026

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano y presidente del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), Alejandro Calvo, ha dicho este lunes que la decisión sobre el modelo de gestión de la planta de tratamiento de la fracción resto de Cogersa se tomará en el primer trimestre de 2023.

Calvo ha sido preguntado por este asunto, después de informaciones que señalaban fricciones entre el PSOE y su socio de gobierno, Convocatoria-IU, acerca de este asunto. El dirigente asturiano ha comentado que la decisión no se va a tomar en la reunión de la tarde de este lunes, en la que no se abordarán acuerdos decisivos.

Ha comentado que se van a apurar al máximo las posibilidades que tienen con el contrato de proyecto y obra actualmente en vigor para disponer de más meses antes de tomar una decisión sobre el modelo de gestión.

Calvo ha señalado que el modelo de gestión posterior se debatirá "en las próximas semanas, meses" y que espera que a primeros de año espero puedan tomar una decisión "consensuada".

El consejero ha recalcado que lo que van a hacer es "ganar el mayor tiempo posible para aprender de los errores del anterior arranque" de la planta, y ha asegurado que apuestan claramente por un modelo público.

No obstante, ha indicado que se verá si se puede integrar directamente en una gestión cien por cien pública o si habrá "servicios muy especializados" que se puedan externalizar.

"He visto estas noticias en las que se intenta agitar un cierto desencuentro, pero me temo que no hay tema", ha zanjado Calvo, quien ha señalado que el modelo de gestión que se apruebe "va a ser el que respalde el Gobierno".