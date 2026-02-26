Defensores del lobo en Asturias se concentran ante la Junta General para pedir el cese del consejero Marcelino Marcos

Lobo joven abatido. - GRUPO LOBO ASTURIAS

OVIEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Lobo Asturias, integrado por varios colectivos, ha convocado una concentración ante la Junta General para pedir este viernes el cese del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, por ser "responsable e instigador de las matanzas indiscriminadas de lobos en Asturias que se han demostrado ilegales". La concentración tendrá lugar a las 12.00 horas frente al parlamento asturiano.

En un comunicado, han asegurado que el 47% de los lobos matados por la guardería y cazadores son cachorros, lo que a su juicio evidencia "la falta de selectividad de la drastica medida, realizada de forma completamente indiscriminada a todo lo que se mueve". "A pesar de las sentencias insiste en un nuevo plan del lobo para seguir matando", han aseverado.

Desde el Grupo Lobo Asturias han reclamado medidas de gestión que atiendan al bienestar de la ganadería extensiva, pero también a la conservación de la biodiversidad.