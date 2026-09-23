La Delegación del Gobierno condena el asesinato machista de una mujer en Leganés - PRINCIPADO

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, junto a empleados públicos de la Administración General del Estado, ha participado este miércoles en un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de Cristina, presuntamente a manos de su pareja o expareja, en Leganés (Madrid) el pasado 19 de septiembre.

La Delegación del Gobierno en Asturias ha trasladado sus condolencias a los familiares y amistades de la víctima y ha condenado este nuevo crimen. Con este asesinato, son 38 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de año, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno. Desde 2003, la cifra asciende a 1.379 mujeres.

Durante el acto, la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Asturias, Verónica Fernández, ha leído una declaración institucional en la que las administraciones implicadas reafirman su compromiso de "perseverar" y avanzar desde la "unidad y la firmeza" hacia una sociedad libre de violencia machista.

La declaración recuerda que el teléfono 016, el WhatsApp 600 000 016 y los servicios de atención 'online' funcionan las 24 horas durante todo el año. En situaciones de emergencia, también se puede recurrir al 112.