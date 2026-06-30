Delegación del Gobierno condena el último asesinato machista, el número 25 de este año

Archivo - Minuto de silencio en repulsa por las víctimas de violencia de género. Foto de archivo. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO - Archivo

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Asturias ha condenado este martes el asesinato machista de Ana Milet, mujer de 44 años, ocurrido el pasado 27 de junio en Sevilla y ha trasladado su pésame a la familia y al entorno de la víctima.

La jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Asturias, Verónica Fernández, ha recordado que, con este crimen, son ya 25 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2026, además de tres personas menores de edad asesinadas por violencia de género.

Asimismo, ha subrayado que la violencia machista constituye "una violencia estructural" y ha hecho un llamamiento a las instituciones, las administraciones y al conjunto de la sociedad para mantener la unidad y la firmeza en la lucha contra esta lacra.

La condena se ha realizado durante el minuto de silencio en repulsa frente a la violencia machista en la Plaza de Esapaña en Oviedo.