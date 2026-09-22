La Delegación del Gobierno coordina el dispositivo de seguridad para el derbi entre Oviedo y Sporting

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha presidido la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad previsto para el derbi entre el Real Oviedo y el Real Sporting . - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha presidido la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad previsto para el derbi entre el Real Oviedo y el Real Sporting de Gijón, que se disputará este domingo 27, a las 21.00 horas, en el Estadio Carlos Tartiere, en Oviedo. El encuentro ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

La reunión ha contado con representantes de ambos clubes, así como con responsables de los servicios de emergencias y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las medidas previstas serán similares a las adoptadas en anteriores encuentros, con el objetivo de garantizar la seguridad de ambas aficiones.

Los aficionados del Real Sporting de Gijón deberán concentrarse en el exterior de la Facultad de Derecho del Campus del Cristo de Oviedo, en la calle Valentín Andrés Álvarez, donde habrá una zona de aparcamiento habilitada, para recoger las entradas asignadas para el encuentro.

El reparto de las entradas por parte del club se realizará a las 18.00 horas. A las 19.30 horas comenzará el desplazamiento hacia el Carlos Tartiere, que estará escoltado por efectivos de la Policía Nacional.

Por su parte, los aficionados de la Grada de Animación del Sporting saldrán a las 18.50 horas desde el Estadio de El Molinón en autocares y también bajo escolta policial.

La Delegación del Gobierno ha señalado que estas dos vías serán las únicas habilitadas para el acceso de los aficionados visitantes al Carlos Tartiere, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden público durante el dispositivo.

En cuanto a los seguidores del Real Oviedo, podrán acceder al estadio a partir de las 19.30 horas utilizando cualquiera de las puertas de acceso, con independencia de la que figure en su entrada, para evitar aglomeraciones. No obstante, una vez en el recinto deberán ocupar exclusivamente la localidad asignada.

Las puertas 9 y 10 estarán reservadas para los aficionados de la Grada de Animación del Real Oviedo, mientras que la puerta 24 será de acceso exclusivo para los aficionados visitantes.

La Delegación del Gobierno ha pedido a los asistentes que respeten los horarios, itinerarios y medidas de acceso establecidos, así como las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del personal encargado del dispositivo.