Delegación de Gobierno llama a perseverar para avanzar hacia una sociedad libre de violencia machista

Minuto de silencio en Delegación de Gobierno.

OVIEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha participado en el minuto de silencio de condena contra el asesinato por violencia de género de María Belén de 52 años en Pontevedra. Con este terrible asesinato son seis las mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja en 2026. La Delegación del Gobierno en Asturias traslada su más rotunda condena ante los asesinatos por violencia de género y afirma en una declaración institucional que se va "a perseverar" para seguir avanzando desde la "unidad y la firmeza" hacia una sociedad "más justa, igualitaria y libre de violencia machista".

La declaración ha sido leída por Verónica Fernández, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, de la Delegación del Gobierno en Asturias. En ella se incide en que como sociedad democrática no se puede tolerar "ningún tipo de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres".

La violencia machista es una violencia estructural, sustentada en la discriminación sexista, la desigualdad y el desequilibrio en las relaciones de poder entre mujeres y hombres, tal como señala el texto leído en la Plaza de España.

Asimismo, se recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del correo 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es funcionan las 24 horas, todos los días del año.

Desde 2003, son ya 1.349 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género. Desde 2013, son 65 los niños y niñas asesinadas por violencia de género contra su contra su madre y 509 el número de niñas y niños huérfanos por violencia de género en España.