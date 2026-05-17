Delegación del Gobierno organiza actividades para difundir la labor de la AGE en la Semana de la Administración Abierta

OVIEDO 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Asturias organiza un programa de actividades para difundir la labor de la Administración General del Estado con motivo de la Semana de la Administración Abierta, que se celebra durante esta semana del 18 al 24 de mayo.

Con el objetivo de acercar a la ciudadanía el funcionamiento de los servicios públicos, la Delegación del Gobierno en Asturias ha preparado una agenda variada con visitas, actividades formativas y videoconferencias informativas.

La programación comienza mañana lunes, día 18, con una videoconferencia sobre el nuevo Reglamento de Extranjería que permitirá analizar las principales novedades normativas tras su reciente reforma con representantes de colegios profesionales y del tejido empresarial.

Además, integrantes de la Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias (Fesopras) visitarán las instalaciones de la Delegación. Esta actividad incluirá una demostración de las unidades caninas de la Jefatura Superior de Policía de Asturias y un encuentro con la delegada del Gobierno, Adriana Lastra.

También mañana está prevista una visita al puerto de El Musel, en Gijón, con la colaboración de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias, la Jefatura Superior de Policía de Asturias y la Autoridad Portuaria de Gijón. Esta actividad está organizada para alumnado del ciclo formativo superior del Centro de Formación Profesional del Mar.

Del mismo modo, el día 20 se desarrollará una visita al Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos para estudiantes del ciclo formativo superior de Prevención de Riesgos Profesionales del Centro de Formación Profesional de La Laboral.

Además, el día 22 se celebrará una jornada online sobre el nuevo modelo de organización de los controles oficiales de los servicios de inspección en frontera que unifica los servicios de Sanidad Exterior, Animal y Vegetal en un sistema integrado común.