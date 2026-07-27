Delia Losa dimite como secretaria general del PSOE de Oviedo

La secretaria general del PSOE de Oviedo, Delia Losa, tras el candidato del partido a la Alcaldía de Oviedo, Sergio Llera, durante su proclamación tras ganar las primarias. - PSOE DE OVIEDO

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO-PSOE), Delia Losa, ha presentado este lunes su dimisión al frente de la organización. Su decisión responde a "una profunda reflexión tras la finalización del proceso de primarias" y al convencimiento de que "el candidato elegido necesita a su lado un equipo fuerte, cohesionado e ilusionado que le acompañe en su camino hacia la Alcaldía de Oviedo".

En una nota de prensa, Losa asegura que no cree ser la "persona más adecuada para capitanear el trabajo que queda por delante" y, junto a su renuncia como secretaria general de la AMSO-PSOE, ha presentado también su dimisión de todos los cargos orgánicos que desempeña en el Partido Socialista.

"Estoy convencida de que ha llegado el momento de dar un paso al lado", ha afirmado, para después expresar su agradecimiento a todas las personas que la han acompañado durante esta etapa. Ha tenido un reconocimiento especial para el secretario de Organización de la AMSO-PSOE, Mario Peláez, por "su incansable, imprescindible y riguroso trabajo".

Losa ha subrayado también que su compromiso con el Partido Socialista permanece intacto y ha enfatizado que "ha sido un honor" desempeñar las responsabilidades que el Partido le ha confiado.

Por último, ha trasladado su respaldo al candidato socialista a la Alcaldía de Oviedo, Sergio Llera, asegurando que tendrá su "absoluta lealtad" y deseándole "todo el ánimo, la ilusión y la fuerza para conseguir que nuestro Partido recupere la Alcaldía de Oviedo".