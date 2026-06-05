Los deportistas de ultrarresistencia presentan niveles más elevados de responsabilidad y disciplina, según un estudio

Archivo - Un partido de tenis del Barcelona Open Banc Sabadell - Conde Godo 2026. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) - Un estudio liderado por la Universidad de Oviedo concluye que los deportistas de ultrarresistencia presentan niveles más elevados de responsabilidad, disciplina, planificación, autorregulación y perseverancia que la población general, rasgos que favorecen la adaptación a entrenamientos y competiciones de máxima exigencia.

La investigación, basada en una revisión sistemática y metaanálisis de 44 estudios con cerca de 7.000 participantes, también advierte de que alrededor del 9% de estos atletas presenta riesgo de dependencia al ejercicio, lo que sugiere que las mismas características psicológicas asociadas al rendimiento extremo pueden conllevar determinados riesgos conductuales.

El trabajo ha sido desarrollado por el grupo AstuRES de la Universidad de Oviedo, en colaboración con el CarVasCare Research Group de la Universidad de Castilla-La Mancha, y ha sido publicado en la revista científica 'International Review of Sport and Exercise Psychology'.

Los resultados coinciden con la celebración de pruebas de alta montaña como la Travesara y la Traveserina Picos de Europa, que reúnen a centenares de participantes en recorridos de hasta 74 kilómetros y más de 6.500 metros de desnivel acumulado.

El estudio apunta que, frente a la tradicional primacía de los factores fisiológicos en el rendimiento, variables psicológicas como la resiliencia, la motivación, la tolerancia al dolor o la dureza mental desempeñan un papel clave en la capacidad de estos deportistas para afrontar esfuerzos prolongados y condiciones extremas.

El investigador principal, Miguel Ángel Rodríguez, destaca que la responsabilidad es el rasgo más consistente en este perfil. "No es el más llamativo, pero probablemente sea el más determinante para alguien que tiene que entrenar durante años antes de cruzar una línea de meta", señala.

No obstante, los autores advierten de una "cara menos visible" en estos perfiles. Según explica Hugo Olmedillas, uno de los investigadores responsables, "las mismas características que permiten no rendirse ante el agotamiento pueden, en algunos casos, cruzar una línea", en referencia al riesgo de dependencia detectado en cerca del 9% de los atletas.

El trabajo deja abierta la cuestión de si estos rasgos psicológicos preceden a la práctica de la ultrarresistencia o se desarrollan como consecuencia del entrenamiento, una incógnita que los autores consideran clave para futuras investigaciones en psicología del deporte.

Más allá del ámbito deportivo, los investigadores subrayan que el análisis de estos perfiles permite profundizar en la comprensión de la capacidad humana para persistir ante el cansancio, la incomodidad o la incertidumbre.