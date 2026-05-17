Derechos Ciudadanos ve la ley LGTBI una prioridad democrática e invita a la derecha a respaldarla para lograr consenso. - PRINCIPADO

OVIEDO 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias considera la aprobación de la Ley LGTBI uno de los grandes hitos democráticos de la legislatura y ha realizado un llamamiento a los partidos de la derecha moderada para alcanzar un pacto transversal que desemboque en un consenso histórico.

La directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, ha defendido este domingo la importancia de sacar adelante esta normativa que equipare al Principado con el resto de comunidades y aleje el texto de la confrontación partidista con el fin de alcanzar un frente amplio en defensa de los derechos civiles.

Rodríguez ha participado en los actos celebrados contra la lgtbifobia de forma previa a la presentación de la XIV edición del Orgullín del Norte en Gijón, junto con la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto.

Esta ha destacado que la futura Ley LGTB que impulsa la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Derechos Ciudadanos y que tramita la Junta General es "un posicionamiento y una acción más del gobierno de coalición reformista y progresista en defensa de la democracia, de las libertades y del fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía".

Nuria Rodríguez ha destacado la necesidad de legislar para una realidad social indiscutible y visible. "Gobernar para una mayoría es muy importante y es fundamental, pero no podemos dejar de lado también a una minoría, que tampoco tenemos tan claro que sea minoría, porque los colectivos LGTBI y la población que apoyamos estacausa somos legión. Todo el mundo tiene un amigo, una amiga, un familiar o una familiar que pertenece al colectivo y, por tanto, también hay que saber legislar para todo el mundo", dijo.

Rodríguez ha abierto la puerta al entendimiento entre los grupos políticos en el tramo final de la tramitación parlamentaria de la ley.

"Tenemos la esperanza de poder establecer ahora, en esta última fase, un diálogo sosegado con la derecha democrática. Es importante, y lo señalábamos en las comparecencias, que la mayoría de los territorios, independientemente de quién los gobierne en un momento determinado, cuenten con una ley de estas características", ha asegurado.