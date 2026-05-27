Derechos Sociales acuerda con el Gobierno asturiano reforzar el Credine con 22 millones

OVIEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha viajado este miércoles a Langreo para visitar el Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), ubicado en esta ciudad asturiana. Allí ha firmado una declaración institucional con el Gobierno del Principado de Asturias y con el Ayuntamiento de Langreo para reforzar este centro.

Por parte del gobierno asturiano, han firmado el documento sus consejeras de Salud y de Derechos Sociales, Concepción Saavedra y Marta del Arco, respectivamente; y por parte del Ayuntamiento de Langreo su alcalde, Roberto García.

Esta declaración contempla que, en los próximos meses, se firmará un convenio suscrito por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Principado de Asturias que contará con una dotación económica de más de 22 millones de euros (22.181.960,60 euros) y que tendrá como objetivo mejorar e impulsar de este centro como recurso estratégico del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que forma parte de la red del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y que es una entidad de referencia en España por su enfoque integral y comunitario.

"El centro que visitamos hoy es una referencia estatal en materia de atención sociosanitaria a personas con daños cerebrales y nos comprometemos a continuar mejorándolo", ha declarado Pablo Bustinduy, quien ha destacado que con este acuerdo con el gobierno asturiano se va a consolidar al Credine como "un centro absolutamente puntero" en innovación y gestión pública, y que reforzará "el enfoque comunitario y la autonomía personal que impulsa entre las personas usuarias".

El Ministro ha manifestado también que "la atención a las personas en situación de dependencia y con discapacidad es una de nuestras máximas prioridades" y ha asegurado que "lo estamos demostrando mejorando la financiación e impulsando una reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que esperamos vea la luz lo antes posible".

La firma de este miércoles busca reflejar el compromiso conjunto de las administraciones públicas que lo han suscrito para fomentar ese modelo de atención centrado en la autonomía personal, la atención especializada a personas con daño cerebral y otras afecciones neurológicas, (especialmente tras un ictus) y el acompañamiento a las personas en el tránsito entre el alta hospitalaria y la recuperación de su vida cotidiana.

El acuerdo contempla, además, impulsar servicios vinculados a la atención residencial, las estancias temporales, los programas de respiro familiar y la promoción de la autonomía personal, con el objetivo de ampliar y mejorar la capacidad de respuesta del centro. También permitirá incorporar programas de apoyo a las familias, personas cuidadoras y entidades del Tercer Sector.

Asimismo, el convenio que se firmará este año va a establecer un marco estable de colaboración mediante el cual el Principado de Asturias asume, en el ámbito de sus competencias, la gestión y financiación de determinados servicios, mientras que Derechos Sociales continuará asumiendo la función estatal de referencia, innovación e investigación a través del Imserso.

Por otra parte, se impulsarán mecanismos de cooperación y gobernanza, garantizando la participación de todas las administraciones implicadas con la constitución de un órgano de seguimiento de los programas desarrollados en el centro.