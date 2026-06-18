Derechos Sociales destinará dos millones a ayudas bucodentales para mayores de 65 años vulnerables

Archivo - El director general de Atención a la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, y la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 18 Jun. (EUROA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar destinará dos millones de euros a la primera convocatoria de ayudas para financiar gastos bucodentales a personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad, que se publicará en julio.

El director general de Atención a la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, ha anunciado este jueves en la Junta General que estas subvenciones permitirán cubrir los gastos derivados de tratamientos bucodentales o de la adquisición de prótesis y otros productos de apoyo a su salud bucodental, con la finalidad de promover un envejecimiento saludable y prevenir o mitigar situaciones de dependencia y/o fragilidad.

La finalidad de la convocatoria es mejorar la calidad de vida y el bienestar de este colectivo.

Durante su comparecencia para informar sobre la política general del departamento, Nuño ha subrayado que la actuación de su dirección general se orienta a "proporcionar la atención más adecuada para favorecer el bienestar y el desarrollo de vidas autónomas" de las personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia. En este marco, ha destacado el compromiso con un modelo de atención centrada en la persona que refuerce la proximidad y la respuesta directa a las necesidades individuales.

El director general ha repasado las principales líneas de trabajo de su departamento, entre ellas la consolidación del cambio de modelo en los cuidados de larga duración a través de la Estrategia CuidAs, el impulso del envejecimiento activo y saludable y la extensión de la red de centros de día y recursos comunitarios.

Estas iniciativas buscan prevenir situaciones de fragilidad y soledad no deseada, así como facilitar que las personas permanezcan en su entorno durante el proceso de envejecimiento.