Derechos Sociales estudia nuevos recursos para atender a posibles menores migrantes derivados a Asturias

Cientos de personas migrantes reciben atención sanitaria de profesionales del INGESA y voluntarios de Cruz Roja, en la playa del Trampolín, a 7 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar está trabajando desde hace tiempo en la planificación de los recursos que puedan resultar necesarios para atender las posibles derivaciones de menores migrantes no acompañados acordadas por el Ministerio y está analizando distintas alternativas para responder a las necesidades que puedan derivarse de futuros traslados.

Estas declaraciones se producen después de que la portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, haya asegurado que el Principado pretende destinar tres viviendas del Paseo de La Florida, número 32, en Oviedo, a un nuevo recurso para menores migrantes no acompañados.

El departamento autonómico ha señalado que en este momento se están estudiando "distintas alternativas" para hacer frente a las necesidades que puedan surgir de futuros traslados, sin concretar el posible emplazamiento de estos recursos.

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha reclamado la "paralización inmediata" del supuesto proyecto y ha pedido explicaciones al presidente del Principado, Adrián Barbón, tras reunirse este lunes con vecinos del inmueble.