Derechos Sociales licita por 7 millones 108 plazas residenciales para personas con discapacidad y dependencia

Archivo - Persona mayor. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha sacado a licitación, por un importe de 7.005.345 euros, el servicio de plazas de alojamiento residencial y atención integral dirigido a personas con discapacidad y en situación de dependencia. La inversión prevista se ha distribuido en tres ejercicios económicos, de los cuales 1,76 millones de euros corresponden al presente año, 3,49 millones se consignarán en 2027 y los 1,74 millones de euros restantes se ejecutarán en 2028.

El objeto del contrato es concertar un total de 108 plazas residenciales, que se han estructurado en tres áreas territoriales específicas para "garantizar una respuesta homogénea". En concreto, se han asignado 75 plazas al área IV (centro), 8 plazas al área VII (cuenca del Caudal) y 25 plazas al área VIII (cuenca del Nalón), con la finalidad de reforzar la red pública de atención y garantizar recursos adaptados a las necesidades del colectivo.

El servicio tiene como finalidad ofrecer alojamiento residencial a personas cuya situación de discapacidad y dependencia, unida a sus circunstancias personales o familiares, les impide permanecer en su entorno habitual y requieren apoyos especializados. Incluye atención integral y personalizada, con prestaciones que abarcan desde la estancia y el cuidado personal hasta la intervención social, sanitaria y rehabilitadora adaptada a cada caso.

Las plazas se han diseñado tanto para estancias permanentes como temporales, orientadas estas últimas a cubrir supuestos de convalecencia, urgencias sociosanitarias o periodos de descanso de los cuidadores.