Derechos Sociales plantea un presupuesto de 605 millones para 2026 y amplía la atención temprana hasta los seis años

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, informa en rueda de prensa sobre el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026. - CAPTURA DE PANTALLA DE LA WEB DEL PRINCIPADO

OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha presentado este lunes el proyecto presupuestario de su departamento para 2026, que asciende a 605 millones de euros, 7 millones más que este año. La responsable autonómica ha enmarcado estas cuentas en "la orientación progresista del Gobierno de Asturias", centrada --ha dicho-- en el fortalecimiento de los servicios públicos y en dar respuesta "a las necesidades concretas de las personas".

Uno de los principales objetivos de esta consejería es el refuerzo de la atención a la infancia, según ha detallado la consejera. Su previsión es elevar de forma progresiva la asistencia a los menores de siete años, hasta llegar a 4.000 en 2027 -el doble del número actual- e incrementar al mismo tiempo el acompañamiento a las familias, a las que se facilitan pautas en los cuidados en el hogar.

Para ello, la consejería va a destinar 3,2 millones en los presupuestos de 2026 a atender a menores de 0 a 6 años con trastornos en el desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla en una etapa vital clave en su desarrollo.

Esta cantidad supone un incremento del 49,6% respecto a este año. Del Arco ha explicado que el importante aumento de esta partida "se debe a que la consejería asume por primera vez la atención temprana a niños y niñas entre los 4 y los 6 años".

MAYORES, DEPENDENCIA Y AYUDA A DOMICILIO

Según ha detallado Del Arco, la financiación para las entidades locales aumenta un 19% de 32 millones en 2025 a 39,5 millones. El refuerzo permitirá mejorar ratios de personal, avanzar en la historia social única, ampliar la cobertura de ayuda a domicilio y teleasistencia para personas no dependientes y apoyar recursos para personas sin hogar.

Esta partida está relacionada con los 36,9 millones destinados a la ayuda a domicilio y teleasistencia a personas dependientes -un 5,11% más que este año-. Este crédito permitirá atender a 20.000 personas frente a las 16.500 actuales. La finalidad es facilitar su autonomía personal y la permanencia en su domicilio y entorno habitual

Las prestaciones de dependencia aumentan un 13,11%, hasta 69 millones, para alcanzar también a 20.000 personas, que reciben tres tipos de ayudas económicas vinculadas al servicio o a cuidados en el entorno familiar.

Las políticas destinadas a personas mayores también aumentan un 7,35%, con un refuerzo de 6,5 millones para un programa que sumará 90 millones anuales dirigidos a centros de día, centros de apoyo a la integración y residencias para personas con discapacidad.

En esta misma línea, el presupuesto del organismo autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) asciende a 228,6 millones, un aumento de 8 millones respecto a 2025. De ellos, 4 millones se destinan al acuerdo marco para estabilizar plazas concertadas y 5,5 millones corresponden a personal, tras el acuerdo alcanzado en julio con el comité de empresa "firmado por unanimidad", que mejora las condiciones sociolaborales y se vincula a la estrategia Cuidas, según Del Arco.

GARANTÍA DE DERECHOS Y PRESTACIONES VITALES

El Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales dispone de 67,5 millones, distribuidos en salario social básico y complementos vitales (37 millones para unas 6.000 familias, con un incremento del 2,5%); ayudas de emergencia y programas locales (10 millones); y programas de inclusión social (7,5 millones).

Por primera vez se publicará una convocatoria plurianual para entidades sociales con dos líneas. Por una parte un programa básico, dotado con 1.935.000 euros en 2026 y financiado con el Fondo Social Europeo, orientado a familias con menores en situación de exclusión material mediante tarjeta monedero y un itinerario de inclusión. La estimación es atender 4.000 familias entre 2026 y 2028, con un total de 8,1 millones.

Por otra parte, la garantía alimentaria, con 2,4 millones para el periodo, de los que 800.000 corresponden a 2026, financiada con el 0,7% del IRPF.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO

La cooperación asturiana dispone de 8,5 millones, con un incremento del 30% en la línea de empoderamiento y defensa de los derechos de las mujeres, que supone 850.000 euros adicionales desde su creación, tal y como ha comentado la consejera.

El programa Juventud Asturiana Cooperante, por su parte, casi duplica su presupuesto en 2026 y ofrecerá 25 becas, alcanzando el centenar de participantes desde su puesta en marcha. Junto a esto, el presupuesto prevé cerca de medio millón para extender los centros de voluntariado a las zonas rurales y periféricas, lo que supone un incremento del 51,7% respecto a este año.