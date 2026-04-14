Derechos Sociales reforma la residencia de Noreña para garantizar la seguridad y el bienestar a los usuarios

Residencia de Noreña. - PRINCIPADO

OVIEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar invertirá 53.191 euros en reformar la residencia de Noreña, un centro de titularidad pública y gestión privada con 56 plazas, para solucionar sus problemas de humedad.

Según informa el Gobierno asturiano, la obra, que fue adjudicada la semana pasada y cuenta con un plazo de ejecución de trece semanas, permitirá arreglar las goteras y humedades existentes, lo que mejorará las condiciones de habitabilidad y seguridad del equipamiento.

La gerente del organismo autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA), Nerea Monroy, destacó que "se trata de una intervención necesaria y prioritaria que permite seguir mejorando las condiciones de vida de las personas que habitan el centro y garantizar la seguridad de la instalación".

Con estas actuaciones, y con las que se seguirán impulsando, no solo se mejoran las instalaciones, sino que, según ha afirmado la Monroy, "se lanza un mensaje claro: la atención a las personas mayores es una prioridad política de primer nivel, un compromiso con Noreña, con sus vecinos y vecinas y con un modelo de sociedad que cuida, protege y respeta a quienes lo han dado todo". El ERA adjudicó también la pasada semana obras en la residencia de El Cristo, en Oviedo/Uviéu, por un importe de 51.900 euros, para reparar y renovar las tuberías en diversas áreas del centro.