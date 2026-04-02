La desaparición de un hombre de 76 años en Quintes moviliza al SEPA, Guardia Civil y voluntarios

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda para localizar a un varón, de 76 años, desparecido desde ayer tarde en Quintes, Villaviciosa. - SEPA

OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 76 años Cpermanece desaparecido desde la tarde de este miércoles en Quintes, en el concejo de Villaviciosa. Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han puesto en marcha un dispositivo de búsqueda a primera hora de la mañana.

Según ha informado el SEPA este jueves, la alerta se recibió a las 19.38 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112, después de que la familia iniciase su búsqueda sin resultados. La Guarcia Civil, por su parte, ha informado de que fue la hija quien dio el aviso tras no saber nada de su padre, un hombre con movilidad reducida, desde las 15.00 horas.

Tras el aviso, se activó un dispositivo por aire, con la Unidad de Drones y el Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado, y por tierra, con bomberos del parque de Villaviciosa, voluntarios de Protección Civil, la Unidad Canina y el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de rastreo de Cruz Roja. También se informó a la Guardia Civil. El operativo rastreó la zona hasta la medianoche sin éxito.

La búsqueda se ha retomado a primera hora de este jueves. El SEPA ha instalado un Puesto de Mando Avanzado en las inmediaciones de la iglesia de Quintes, desde donde se coordina el dispositivo.

En el operativo participan bomberos del parque maliayo, la Unidad Canina, la Unidad de Drones, 15 voluntarios de Protección Civil de Villaviciosa y Gijón y el ERIE de rastreo de Cruz Roja, además de personal técnico y de apoyo. Por aire, se turnan el helicóptero medicalizado del SEPA y una aeronave de la Guardia Civil.