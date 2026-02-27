Desarticulado un punto negro de venta de drogas de diseño en Gijón

Incautación de drogas, dinero y otros efectos durante la desarticulación de un punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba en el barrio gijonés del Natahoyo. - POLICÍA NACIONAL GIJÓN

GIJÓN, 27 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a dos hombres, de 55 y 58 años, acusados de un delito de tráfico de drogas, lo que ha permitido la desarticulación de un punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba en el barrio gijonés del Natahoyo.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, los detenidos utilizaban la vivienda como almacén y lugar para realizar los pases. Las transacciones se realizaban tanto en el interior del domicilio como en las inmediaciones, hasta el punto de llegar a cerrar los negocios dentro de los vehículos de los compradores para evitar levantar sospechas.

Desde mediados de este mes, la Policía tuvo conocimiento de que en el lugar podrían estar distribuyéndose varios tipos de sustancias estupefacientes.

Por este motivo, se estableció un dispositivo policial que culminó con la detención de los dos implicados, los pasados miércoles y jueves. Una vez finalizado el atestado policial, los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia.

Según las investigaciones, al parecer se trataba de uno de los puntos más importantes de venta de drogas de diseño de los que se tenía conocimiento en la ciudad, tanto por la variedad de sustancias disponibles como por la cantidad que podía llegar a distribuirse.

Durante el registro efectuado, se intervinieron 1.366 gramos de mefedrona(MDMA), 66 gramos de cocaína rosa, 24 frascos de popper, 3,1 litros de éxtasis líquido (GHB), 3.350 pastillas de viagra y cerca de 4.000 euros en efectivo.