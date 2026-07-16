La Descarga de Cangas del Narcea se aplaza por las tormentas

El Ayuntamiento aplaza la Descarga de Cangas del Narcea por las condiciones meteorológicas - AYTO CANGAS DE NARCEA

OVIEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea ha anunciado este jueves el aplazamiento de la Descarga prevista para las 20.00 horas debido a las condiciones meteorológicas adversas y con el objetivo de garantizar la seguridad.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el Consistorio ha señalado que "lo primero es la seguridad" y ha informado de que la decisión ha sido adoptada ante la evolución del tiempo.

Asimismo, ha indicado que el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) se reunirá este viernes para valorar la posibilidad de celebrar la Descarga dentro de las manifestaciones festivas.

Entre las fechas que se barajan para su celebración, el Ayuntamiento apunta que la opción "más probable" es el próximo 21 de julio.

El anuncio se produce después de que el Ayuntamiento comunicase horas antes que el acto se mantenía pese a las tormentas y apelase a la tranquilidad de vecinos y visitantes.