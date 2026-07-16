La Descarga de Cangas del Narcea sigue adelante a pesar de las tormentas

Archivo - Descarga por las fiestas del Carmen en Cangas del Narcea. - AYTO. CANGAS DEL NARCEA - Archivo

OVIEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea ha informado este jueves de que la Descarga prevista para las 20.00 horas en el marco de las fiestas del Carmen y La Magdalena continúa adelante tal y como estaba previsto, a pesar de la tormenta y las condiciones meteorológicas adversas.

En un mensaje en las redes sociales del Ayuntamiento, recogido por Europa Press, el Consistorio ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" y ha aconsejado a ciudadanos y visitantes que sigan las instrucciones facilitadas por medios oficiales, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En este contexto, el Ayuntamiento ha recordado que más de un centenar de efectivos velarán por la seguridad de la Descarga. El dispositivo recogido en el Plan Municipal de Autoprotección para las Fiestas del Carmen y La Magdalena desplegará más de 100 efectivos de la Policía Local de Cangas del Narcea, Tineo, Valdés y Allande, Guardia Civil, SAMU, SESPA, Transinsa, Servicios Municipales del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Cangas del Narcea, Mieres Salas y Laviana, además del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y Bomberos de Asturias.

Los medios materiales desplegados cuentan con más de 30 vehículos de intervención, incluyendo medios aéreos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y de la Guardia Civil.

Con motivo de la Gran Descarga, el dispositivo sanitario se amplía con la instalación del Puesto de Asistencia Medica Avanzada -PAMA- de SAMU Asturias.

CONDICIONES DE APARCAMIENTO

Para dar cabida a los diferentes vehículos que se desplazarán a la villa se han dispuesto dos estacionamientos para particulares en el Prao de Obanca y en el Campo de Fútbol, así como todas las vías que no se encuentren señalizadas por la Policía Local como vías de evacuación, donde se ruega no estacionar.

Para hoy, día de la Descarga, se recomienda que el público acceda a los miradores dispuestos en la Campa del Conde y Campa del Fuejo. La zona de seguridad comprende todo el espacio comprendido entre el Prao del Molín, Piscinas, Lagarón, Arrastraculos, Veguetina, Los Nogales y el parque del Fuejo.

Para evitar la masificación de público en el entorno del Puente Romano se procederá al cierre de todas las calles que comunican con la calle La Fuente, para que no sea posible acceder a la misma antes del paso de la procesión.