Descartada la participación de terceras personas en las lesiones del hombre de 83 años fallecido en Celorio

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La autopsia realizada al hombre de 83 años cuyo cadáver fue localizado este viernes en su casa de Celorio (Llanes) y cuyo caso estaba siendo investigado por la Guardia Civil ha descartado que las lesiones que presentaba fuesen resultado de la intervención de terceras personas.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que aún siguen a expensas de lo que pueda indicar el correspondiente informe de toxicología.

La Guardia Civil informó este viernes del hallazgo del cádaver del hombre, que se produjo en un anexo de la vivienda. La Benemérita tuvo conocimiento de lo ocurrido a través de un amigo del fallecido.

A raíz de lo ocurrido se activó la comisión judicial para proceder al levantamiento del cadáver y los agentes de la Guardia Civil procedieron a investigar el lugar, para determinar las causas de lo ocurrido.

Efectivos de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Llanes, así como de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Zona/Comandancia de Asturias se hicieron cargo de la investigación con el objeto de determinar la causa de la muerte, así como si existía la participación de terceras personas en el hecho.

Se da la circunstancia de que el hombre fallecido es José María Úrculo, hermano del pintor y escultor Eduardo Úrculo. La pérdida ha conmocionado a Llanes, especialmente en la zona de Celorio.