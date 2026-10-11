El despacho 'El Colibrí de la Suerte' de Llanes reparte 51.833 euros en La Primitiva

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OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Primitiva de este sábado ha dejado un premio de 51.833 euros en Llanes, en un premio de segunda categoría, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en nota de prensa.

El boleto sellado en Asturias ha sido validado en el despacho receptor número 35.125 de Llanes --El Colibrí de la Suerte--, ubicado en la Avenida de Mexico. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen otros tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías no 20 de Terrassa (Barcelona); en la no 15 de Palencia; y en el no 53.645 de Algezares (Murcia).

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 34.800.000,00 euros.