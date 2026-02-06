Un desprendimiento obliga al corte total de la AS-34, en Allande

Lugar donde se ha producido el desprendimiento y alternativas para desplazarse. - PRINCIPADO

OVIEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera AS-34, entre Berducedo y el Pozo de las Mujeres Muertas (Allande), ha quedado cortada al tráfico este viernes en el tramo comprendido entre los kilómetros 19 y 20, justo antes de San Salvador desde Berducedo, a causa de un desprendimiento de tierra y árboles que ha invadido la calzada.

La Consejería de Movilidad y el Ayuntamiento de Allande han informado a través de las redes sociales de que técnicos del Principado han evaluado la situación y está previsto que mañana se inicien los trabajos de retirada de los materiales y se complete el reconocimiento de la zona, con el objetivo de restablecer la circulación a la mayor brevedad posible.

Mientras dure el corte, se han establecido desvíos alternativos por las carreteras AS-29 y AS-14.