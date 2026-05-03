Destinados casi 500.000 euros a mejorar la seguridad vial en la AS-374 en Llanera

Adjudicación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad invertirá 478.735 euros en mejorar la seguridad vial y la accesibilidad de la carretera AS-374, en el tramo comprendido entre Posada y Lugo de Llanera. La actuación contará con un plazo de ejecución de cinco meses.

Las obras permitirán crear nuevos itinerarios peatonales seguros, incrementar el número de pasos de peatones para mejorar la permeabilidad de la vía y remodelar las paradas de autobús situadas entre la glorieta de conexión con la AS-17 y la localidad de Castañera.

En la margen izquierda de la carretera se construirá un itinerario peatonal protegido entre los puntos kilométricos 1,040 y 1,345, aprovechando el espacio existente para implantar una acera de 1,5 metros de anchura. En la margen derecha, donde será necesario ampliar la plataforma para la instalación de nuevas paradas de autobús, se ajustará el trazado de la senda peatonal, manteniendo su anchura actual de tres metros.

El proyecto contempla la construcción de diez nuevas paradas de autobús, dotadas de carriles de detención de tres metros de ancho y 30 metros de longitud. Cada parada dispondrá de una acera de 1,5 metros y se habilitarán nuevos pasos de peatones con rebajes accesibles que garantizarán la conexión segura entre ambas márgenes de la carretera.

La intervención permitirá configurar un itinerario más seguro, accesible y funcional, con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible y mejorar la calidad del transporte público en el concejo de Llanera.

Además, se llevará a cabo una renovación integral del sistema de drenaje, con la ejecución de nuevos colectores, tubos salvacunetas y sumideros que aseguren una correcta recogida de las aguas superficiales. Asimismo, se procederá a la rehabilitación superficial del firme, con el fin de aumentar la seguridad, la comodidad de la circulación y la durabilidad del pavimento. Por último, se implantará nueva señalización vertical y horizontal.