Detenida una mujer de 64 años tras ser sorprendida en el interior de dos viviendas en Nava y Cabranes

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, en una foto de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Langreo ha detenido a una mujer de 64 años, vecina de Gijón, como presunta autora de dos delitos de allamiento de morada y un delito de hurto en Nava y Cabranes, tras ser identificada por las cámaras de seguridad y por los testimonios de residentes.

Los hechos comenzaron a principios de este mes en el municipio de Nava. La propietaria de una vivienda denunció ante la Policía Local que, mientras se encontraba en la cocina, había detectado la presencia de una desconocida en el pasillo de su inmueble. Al preguntarle por el motivo de su estancia, le manifestó que "tenía hambre" y abandonó el lugar de forma inmediata. Acto seguido, la denunciante constató la sustracción de un bolso pequeño y 40 euros. Posteriormente, una vecina le dijo que había visto a una mujer salir de la casa de la denunciante con un bolso en la mano y que se había subido a un coche azul que la esperaba en la carretera.

Las diligencias iniciales de la Policía Local de Nava fueron traspasadas al puesto de la Guardia Civil de dicha localidad. La Guardia Civil tomó declaración a la testigo, que manifestó que cuando vio salir a la mujer de la casa de su vecina gritando "tengo hambre", observó como hacía señas a un vehículo pequeño, de color azul para que se acercase a recogerla, abandonando rápidamente el lugar. La testigo, también dio una descripción exhaustiva de la mujer, afirmando que la reconocería sin ninguna duda.

Ese mismo día, el Cuartel de la Guardia Civil de Nava recibió una segunda denuncia de una vecina de Cabranes. La afectada relató que había escuchado ruidos en la planta superior de su domicilio y, al inspeccionar el lugar, sorprendió a una mujer que emprendió su huida en un vehículo. Aunque en esta ocasión no se apreció la falta de ningún objeto, la denunciante facilitó los fotogramas de su cámara de seguridad, en los que ha quedado registrada la autora de los hechos.

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Langreo se hizo cargo de las actuaciones. Tras el análisis de las imágenes de seguridad, los componentes de la Unidad de Investigación lograron establecer la identidad de la mujer, quien ya era conocida por la comisión de otros ilícitos con el mismo 'modus operandi'. Las características físicas de la identificada coincidían con las descripciones de las víctimas y los testigos, por lo que se procedió a su localización y detención. Los agentes mantienen las gestiones para identificar el coche utilizado y a su conductor.