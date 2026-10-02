Detenida una mujer por drogas en Mieres

Dinero intervenido - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría Local de Mieres han detenido a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública.

La actuación se desarrolló durante la madrugada del domingo día 27 de septiembre, en el marco del dispositivo establecido para la prevención y persecución de actividades relacionadas con el tráfico y consumo ilícito de sustancias estupefacientes.

Los agentes localizaron un vehículo Alfa Romeo 147 estacionado en la calle Navia, donde observaron movimiento en su interior. Tras identificar a la ocupante y comprobar que ofrecía respuestas evasivas sobre el motivo de su presencia en el lugar, los policías procedieron a realizar un cacheo personal y una inspección del vehículo.

Durante la intervención fueron localizados 4,55 gramos de una sustancia de heroína en piedra, 2 gramos de hachís y 0,38 gramos de una sustancia compatible con cocaína en polvo. Asimismo, los agentes intervinieron 2.900 euros en efectivo, distribuidos en billetes de diferentes valores, que la detenida portaba en una riñonera.

El vehículo fue igualmente intervenido e inmovilizado al cual se le realizó una nueva y minuciosa inspección con el apoyo de los Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, especializados en la detección de sustancias estupefacientes.

La investigación permanece abierta para determinar, entre otros extremos, la propiedad del vehículo y el origen del dinero intervenido, siendo esta persona puesta a disposición judicial.