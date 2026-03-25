Detenida una mujer en Luarca por un hurto de 10.250 euros mediante el método del "abrazo amoroso"

Archivo - Luarca (Valdés). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora de un hurto mediante la técnica conocida como el "abrazo amoroso", en una actuación desarrollada de forma conjunta por agentes de la Comisaría Local de Luarca y la Policía Local de Valdés.

Los hechos se produjeron cuando la víctima, un residente en Luarca, fue abordado en la vía pública por una mujer que inició una conversación ofreciéndose insistentemente para realizar labores domésticas en su domicilio. A pesar de la negativa del hombre, la presunta autora continuó aproximándose físicamente a él.

En ese momento de cercanía, y aprovechando el descuido del hombre, la mujer logró sustraer un collar de oro con varias medallas y una alianza, con un valor total de 10.250 euros.

Tras percatarse del hurto, el afectado presentó denuncia aportando una descripción detallada de la sospechosa, lo que permitió a los agentes iniciar una investigación que ha culminado con la localización y detención de la presunta autora, que ha sido puesta a disposición judicial.

La Policía Nacional recuerda la importancia de extremar la precaución ante este tipo de delitos, especialmente cuando se producen acercamientos físicos por parte de personas desconocidas bajo cualquier pretexto.