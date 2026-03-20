Detenida una mujer por robar joyas en una vivienda donde trabajaba cuidando a personas mayores

Archivo - Luarca (Valdés) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Luarca a una mujer de 59 años como presunta autora de un delito de hurto. La investigación apunta a que la detenida sustrajo diversas joyas de la vivienda en la que trabajaba como cuidadora de personas mayores.

La operación se inició en octubre de 2025, en el marco de las inspecciones rutinarias que la Policía Nacional realiza en los negocios de compraventa de metales preciosos.

Durante estos controles, los agentes detectaron que una misma persona había realizado un número inusualmente elevado de transacciones de oro en un corto periodo de tiempo. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, los investigadores confirmaron que las piezas vendidas procedían del domicilio donde la sospechosa ejercía sus labores de cuidado.

El valor de las joyas recuperadas -distribuidas en seis lotes- asciende aproximadamente a 2.000 euros, según el precio actual del mercado de oro. La mujer, que carecía de antecedentes policiales hasta el momento, fue trasladada a dependencias policiales.

Ante las pruebas presentadas por los agentes, la detenida reconoció la autoría de los hechos y manifestó su voluntad de reparar el daño causado a las víctimas. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.