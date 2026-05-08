Detenida una pareja por el robo en varios trasteros de garajes comunitarios en Avilés

Objetos robados. - POLICIA NACIONAL

OVIEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Avilés a un hombre y una mujer como presuntos autores de varios robos con fuerza cometidos en trasteros de garajes comunitarios. Los arrestados ya contaban con detenciones recientes en Oviedo por hechos de naturaleza similar.

Según informa la Policía Nacional en una nota de prensa, la intervención tuvo lugar el pasado 2 de mayo, tras el aviso de un vecino sobre la presencia de dos personas que salían de un garaje, lo que le generó sospechas.

Gracias a la descripción facilitada por el testigo, las patrullas localizaron a los sospechosos en las inmediaciones del lugar. En el momento de la identificación, se les intervinieron varios efectos de los que no pudieron acreditar su procedencia. De forma simultánea, los agentes comprobaron que en el interior del garaje se habían forzado varios trasteros, que presentaban el interior revuelto.

Tras confirmarse el origen ilícito de los objetos, ambos fueron trasladados a dependencias policiales. La investigación posterior permitió identificar a los propietarios de los efectos sustraídos, quienes pudieron recuperar sus pertenencias tras formalizar la correspondiente denuncia.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instancia e Instrucción de Avilés, en funciones de guardia.