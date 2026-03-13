Detenida en Sama una mujer por abandono de su hijo de 13 años, implicado en una oleada de robos en comercios

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Langreo, en una operación conjunta con la Policía Local, han detenido en Sama a una mujer como presunta autora de un delito de abandono de familia, tras constatar la desatención absoluta de sus deberes de vigilancia y educación sobre su hijo de 13 años, identificado como responsable de una reciente oleada de robos en establecimientos de Sama y Ciaño.

La investigación se inició ante el repunte de robos con fuerza registrados en comercios de la zona. A través de las grabaciones de seguridad, los agentes identificaron al menor, ya conocido por los investigadores, que actuaba a cara descubierta rompiendo cristaleras y alardeando de su inimputabilidad por su corta edad.

Las pesquisas revelaron además que el joven llegó a cometer algunos de los robos acompañado de su madre y de su hermana menor, entre ellos un asalto con intimidación en la estación de La Felguera. Las sustracciones esclarecidas causaron pérdidas superiores a 2.000 euros, además de diversos daños materiales.

El caso fue asumido por la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM), que elaboró un informe en el que se recoge que el menor apenas sabe leer ni escribir, no acude a clase y es visto con frecuencia en la calle de madrugada, circulando en patinete eléctrico sin supervisión. La Policía concluyó que la progenitora había incumplido gravemente sus deberes de protección y formación, generando un desarrollo psicosocial del menor "altamente preocupante".

El pasado martes, los agentes localizaron a madre e hijo en Sama, donde ambos ofrecieron resistencia a la intervención policial. El menor insultó y amenazó a los agentes mientras la mujer intentaba impedir su detención. Tras la comunicación a la Fiscalía de Menores, el niño fue trasladado a un centro de acogida bajo medidas de protección, mientras que la madre, que se negó a declarar, quedó en libertad a la espera de comparecer ante el Tribunal de Instancia de Langreo.