Detenidas cuatro personas por intentar sustraer 300 kilos de cobre en la vía férrea Gijón-Laviana

Cables dañados por el intento de robo. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por un delito de hurto al intentar sustraer unos 300 kilos de cable de cobre en la vía férrea Gijón-Laviana, entre la estación de Barredos y el paso elevado del Pozo Carrio. El hecho provocó daños en la línea y un retraso en la circulación habitual del tren.

Los hechos ocurrieron la medianoche del 22 de enero, cuando la Guardia Civil recibió un aviso sobre la presencia de varias personas que estarían sustrayendo cable de cobre en el apeadero de Barredos, en Laviana. Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Pola de Laviana localizó en las inmediaciones a cuatro hombres junto a dos vehículos, propiedad de dos de ellos, y procedió a su identificación y a la inspección de los turismos, donde se hallaron una cizalla y una sierra de arco, herramientas habituales en este tipo de delitos, aunque sin localizar en ese momento cable sustraído.

Posteriormente, agentes de la Guardia Civil, en colaboración con personal de ADIF, realizaron una supervisión de la vía, donde comprobaron la existencia de alcantarillas levantadas y cable de cobre y telecomunicaciones cortado, coincidente con el modus operandi habitual en estos hechos. En la zona se localizó además un hacha de tamaño medio y otra cizalla.

Confirmado el intento de sustracción, se instruyeron diligencias por un delito de hurto de cable de cobre y se procedió a la detención de los cuatro identificados como supuestos autores, que fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Laviana. Los detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio.