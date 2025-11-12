Detenido en Avilés un ciudadano ruso por falsificar recetas médicas para obtener y revender medicamentos y psicotrópicos

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Avilés a un ciudadano ruso de 35 años acusado de falsificar recetas médicas con el objetivo de obtener medicamentos y sustancias psicotrópicas para su posterior venta.

La intervención, según informa la Policía Nacional, se inició el pasado 4 de noviembre cuando una farmacia del centro de Avilés alertó a los agentes ante las sospechas sobre la autenticidad de unas recetas presentadas por un cliente. Una patrulla se desplazó de inmediato al establecimiento y comprobó que los documentos presentaban diversas irregularidades.

A partir de ese momento, la Policía abrió una investigación que permitió descubrir que el individuo se dedicaba de forma habitual a falsificar prescripciones médicas, canjearlas por medicamentos y revender los productos obtenidos para obtener beneficios económicos.

El detenido, que residía en España de manera irregular y cambiaba con frecuencia de domicilio en distintas provincias, había logrado ya obtener medicamentos mediante recetas falsas en otra farmacia de Avilés y en varios establecimientos de Cantabria, vendiendo posteriormente los fármacos en la Comunidad Valenciana.

En el registro de sus pertenencias, los agentes hallaron numerosas recetas falsificadas, un cuaderno con anotaciones escritas en ruso y un maletín con útiles para la confección de los documentos falsos, entre ellos sellos, tinta y material de impresión.

Según las mismas fuentes, el detenido utilizaba la identidad de una tercera persona y los datos falsificados de un supuesto médico valenciano para dotar de apariencia de autenticidad a las prescripciones.

Tras su arresto, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Avilés.