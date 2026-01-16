Detenido en Avilés un delincuente reincidente por una oleada de robos violentos

Un coche y un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL.

OVIEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Avilés a un delincuente reincidente como presunto autor de una oleada de robos con violencia y fuerza cometidos en distintos puntos del municipio desde finales de noviembre de 2025, hechos por los que ya ha ingresado en prisión por orden judicial.

Según ha informado la Policía, al arrestado se le imputan 16 delitos violentos en el marco de esta investigación, entre ellos robos con fuerza en viviendas habitadas, robos con violencia mediante el uso de armas blancas y robos en el interior de vehículos, actuaciones que generaron una notable alarma social entre los vecinos de las zonas afectadas.

Los hechos se produjeron de manera reiterada en barrios como La Lluera, Llamosa, La Tabla, Llaranes, zonas rurales próximas a La Luz, así como en la estación de tren de Villalegre. El autor actuaba con extrema violencia y llegó a emplear armas blancas para intimidar a las víctimas, según las mismas fuentes.

Ante la gravedad de los robos, la Policía Nacional estableció un dispositivo específico para localizar al responsable, cuyas características no coincidían inicialmente con el perfil habitual de delincuentes de la zona. Las pesquisas permitieron identificar a un hombre nacido en Oviedo, de carácter itinerante y sin domicilio fijo, que años atrás ya había protagonizado robos similares en distintos puntos de Asturias y que se habría asentado recientemente en Avilés para continuar con su actividad delictiva.

El detenido fue localizado el pasado 7 de enero oculto en el interior de una vivienda ocupada, donde se escondía para eludir la acción policial. Tras establecer un operativo de seguridad, los agentes accedieron al inmueble y procedieron a su detención.

El arrestado había salido en 2025 del Centro Penitenciario de Villabona tras cumplir cuatro años de condena y acumula más de diez años de prisión por delitos similares, además de 23 detenciones anteriores.

Una vez instruidas las diligencias correspondientes, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Avilés, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión.