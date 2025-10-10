Detenido en Avilés un hombre de 47 años por un delito de violencia de género

AVILÉS, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Avilés ha detenido a las 02.30 horas de este viernes, en el Camino Viejo de Pravia, a un hombre vecino de la ciudad, de 47 años, como presunto autor de un delito de violencia de género. La intervención se produjo tras la solicitud de auxilio realizada por la víctima, que alertó a los agentes de la situación.

Una vez en el lugar, los policías locales recabaron indicios suficientes para proceder a la detención inmediata del hombre. Según la información facilitada, la actuación se desarrolló con rapidez, garantizando la seguridad de la víctima y evitando una posible agravación de los hechos.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se confeccionó el correspondiente atestado antes de su puesta a disposición judicial. La Policía Local recuerda que, ante cualquier situación de violencia de género, es fundamental contactar de forma inmediata con los servicios de emergencia para activar la respuesta policial.