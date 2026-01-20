Detenido en El Espinar (Segovia) un hombre al que se incautaron cocaína y MDMA que llevaba en su coche

Droga incautada al detenido. - SUB. GBNO SEGOVIA

OVIEDO/SEGOVIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre de 55 años, residente en Asturias, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas ya que se le incautaron cocaína y 50 gramos de MDMA que llevaba en el coche.

Los hechos se produjeron durante un dispositivo operativo desplegado por la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) en la autopista AP 6, a la altura de El Espinar (Segovia), durante la identificación del conductor de un vehículo Mercedes C230.

Los agentes apreciaron diversos indicios que motivaron la inspección del interior del turismo, y en durante el registro encontraron un envoltorio que contenía cocaína así como 50 gramos de MDMA.

La cantidad intervenida resulta claramente incompatible con el consumo propio, por lo que se procedio a la detención del conductor y a la intervención tanto del vehículo como de las sustancias aprehendidas.

El detenido fue trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias, tras lo que fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia, Sección de Guardia, de Segovia.