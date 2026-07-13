Detenido un hombre en Avilés por robar equipos de sonido de una furgoneta e intentar asaltar una sidrería

Archivo - Coche de Policía Nacional. Foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Avilés a un hombre como presunto autor de un delito de hurto en el interior de una furgoneta y otro de robo con fuerza en grado de tentativa tras, supuestamente, sustraer equipos de sonido valorados en más de 10.000 euros e intentar acceder por la fuerza a una sidrería.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos se remontan al pasado 5 de julio, cuando se denunció el robo de diverso material de sonido del interior de una furgoneta. Horas después, durante la madrugada, una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Avilés sorprendió al sospechoso cuando, presuntamente, intentaba acceder por la fuerza a una sidrería del barrio de Villalegre.

En el momento de la detención, el hombre llevaba herramientas destinadas, presuntamente, a forzar accesos. La investigación policial apunta a que había inspeccionado previamente el establecimiento para conocer sus medidas de seguridad, aunque fue interceptado por los agentes antes de consumar el robo.

Las pesquisas permitieron posteriormente localizar un turismo oculto entre matorrales en una zona de difícil acceso del barrio de La Luz. En su interior, la Policía recuperó gran parte del material audiovisual sustraído de la furgoneta.

La Policía Nacional ha señalado que al detenido le constan numerosos antecedentes por hechos similares y varias reclamaciones judiciales emitidas por tribunales del País Vasco. Asimismo, los agentes comprobaron que utilizaba varias identidades falsas y que tenía prohibida la entrada en dos países de la Unión Europea.

Una vez finalizadas las diligencias, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.