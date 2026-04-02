Detenido un joven de 19 años por la muerte de un hombre de 51 en Gijón

Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha sido detenido este miércoles por la Policía Nacional en Gijón como presunto autor de una agresión que causó la muerte de un hombre de 51 años. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21.00 horas del 22 de marzo en el Parque de Las Palmeras, en el barrio de Contrueces.

Según han informado fuentes de este cuerpo, un ciudadano alertó al 091 tras escuchar un fuerte golpe y ver a la víctima caída en el suelo mientras varios jóvenes huían del lugar. Al llegar, los agentes encontraron al hombre inconsciente y con dificultades para respirar.

Fue trasladado inicialmente al Hospital de Cabueñes y posteriormente al HUCA de Oviedo debido a la gravedad de las lesiones, donde falleció el 27 de marzo a causa de un traumatismo craneoencefálico.