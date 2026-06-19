Detenido un joven de 22 años por robarle el teléfono a un hombre en Avilés cuando volvía a casa de madrugada

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Avilés a un varón de 22 años de edad, vecino de la localidad, como presunto autor de un delito de robo con violencia ocurrido durante la madrugada del pasado 10 de junio en las inmediaciones del Parque del Muelle. Los hechos tuvieron lugar sobre las 06.10 horas, cuando la víctima regresaba a su domicilio tras haber pasado la noche con unos amigos.

En ese momento, fue sorprendido por un individuo que, sin mediar palabra, la agredió para arrebatarle el teléfono móvil que llevaba en la mano y posteriormente huyó del lugar.

Una vez presentada la correspondiente denuncia en dependencias policiales, los agentes iniciaron las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos e identificar al responsable.

Las gestiones realizadas permitieron determinar que el presunto autor había mantenido horas antes un enfrentamiento con una tercera persona que acompañaba a la víctima. Posteriormente, al observar que transitaba solo y aprovechando la ausencia de testigos en las inmediaciones, decidió agredirle y sustraerle el terminal telefónico.

Tras su plena identificación, los agentes procedieron a su localización y detención, comprobando además que el arrestado contaba con antecedentes policiales por hechos similares cometidos en Avilés.