Detenido un joven de 26 años en la A-8 con un kilo de hachís

Droga incautada - GUARDIA CIVIL

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias han detenido a un joven de 26 años, vecino de Lugo, cuando circulaba por la A-8 con cerca de un kilo de hachís en su vehículo.

Los hechos sucedieron la noche del pasado domingo 5 de abril, concretamente a las 23.30 horas, cuando efectivos de Seguridad Ciudadana de la compañía de Luarca realizaban servicio de prevención de la comisión de hechos delictivos, como refuerzo del dispositivo de intensificación con motivo de las fiestas de Semana Santa.

Los agentes circulaban por la autovía A-8, sentido Coruña, cuando observaron, a la altura de Tapia de Casariego, un vehículo que circulaba de manera errática, por lo que procedieron a pararlo. Durante la identificación del conductor y único ocupante, observaron que del vehículo se desprendía un fuerte olor a marihuana y que el conductor mostraba un claro nerviosismo, así, que con estos indicios procedieron a realizar un registro en profundidad de los efectos personales y del vehículo, hallando, oculto en el maletero, un envoltorio de papel con numerosos bloques de una sustancia resinosa y compacta en su interior.

Estos bloques se encontraban envueltos, a su vez, en papel film transparente con su correspondiente etiqueta identificativa y debido a las características de la sustancia y al olor que desprendía, todo parecía indicar que se trataba de hachís. Tras la localización de los paquetes, se procedió a la detención del conductor.

El detenido fue trasladado a dependencias del Puesto de la Guardia Civil de Navia para la instrucción de las diligencias. En estas dependencias se realizó el pesaje de la sustancia, que arrojó un peso aproximado de 960.6 gramos distribuidos en diez paquetes, además quedaron incautados un teléfono móvil y el vehículo Ford Focus en el que viajaba. El detenido, así como los efectos intervenidos se pusieron a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castropol.