Detenido el responsable de varios hurtos y robos en coches y máquinas expendedoras de Avilés

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Avilés a un hombre de 30 años al que se le imputan cinco hurtos en vehículos y dos intentos de robo en máquinas expendedoras. El detenido llevaba pocos meses en Avilés pero acumulaba ya varias detenciones.

Según ha informado la Policía en nota de prensa, el detenido ha ingresado en prisión por orden del Juzgado de Instrucción de guardia. La investigación comenzó tras la denuncia de un menor que relató que el agresor le abordó en plena vía pública para arrebatarle un teléfono de elevado valor tras mostrarle un arma blanca.

Paralelamente, los agentes de la Policía Nacional ya investigaban a un individuo recientemente llegado a Avilés desde Barcelona y vinculado a una intensa actividad delictiva.

En apenas un mes, el sospechoso habría cometido al menos ocho delitos, tanto contra la propiedad como contra las personas. La descripción facilitada por la víctima permitió a los investigadores conectar rápidamente al individuo con el robo violento e intensificar las labores de búsqueda.

El pasado 12 de noviembre, la Policía Nacional logró localizar y detener al presunto autor. Además del asalto al menor, se le atribuyen cinco hurtos en el interior de vehículos cometidos durante la última semana --uno de ellos con recuperación de un colgante sustraído-- y dos tentativas de robo con fuerza en máquinas expendedoras situadas en la conocida calle Galiana. El teléfono móvil fue recuperado y devuelto a su propietario.