Detenido un vecino de Oviedo por robar armas y joyas

Objetos robados - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado este martes de la detención de un vecino de Oviedo de 45 años por un delito de robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, tenencia ilícita de armas, usurpación de estado civil, tentativa de estafa y estafa.

El arresto se produjo en la tarde 26 de julio en la vía pública. En ese momento, el hombre portaba oculta entre sus ropas una de las pistolas que habría robado lista para hacer fuego. Tras finalizar las diligencias policiales el detenido pasó a disposición del servicio de guardia del Tribunal de Instancia de Oviedo

Fue el pasado 23 de julio cuando la Guardia Civil de Asturias tuvo conocimiento de la sustracción en el interior de una vivienda, en la zona rural de Oviedo de varias armas de fuego, munición, joyas, dinero, tarjetas y documentación personal.

En concreto fueron sustraídas dos armas cortas de fuego de los calibres 9 mm y 22 mm y su correspondiente munición, joyas por valor de 70.000 euros y 4.000 euros que se encontraban en una caja fuerte. También dos escopetas de caza de los calibres 12 y 41 que se ocultaban tras un mueble de la vivienda, munición de ambos calibres, tarjetas de centros comerciales, bancarias y documentación identificativa personal.

Iniciada la investigación del hecho, pronto se obtuvieron dato datos relevantes que indicaban la forma de comisión. La autoría se obtuvo a raíz de tener conocimiento de un intento de compra de un teléfono móvil de alta gama, en un centro comercial haciendo uso de una tarjeta de compra y de un documento de identidad.

Esta se vio reforzada al conocerse la realización de extracciones en varios cajeros automáticos con una tarjeta bancaria que alcanzó la cantidad de 2.390 euros. El estudio de las imágenes tanto del centro comercial como de las sucursales bancarias permitieron determinar finalmente la autoría.

Tras establecerse el correspondiente dispositivo en torno a dicha persona, dada la peligrosidad que se le suponía al estar en posesión de armas de fuego, en la tarde del día 26 de julio se procedió a su detención en la vía pública. En ese momento portaba oculta entre sus ropas una de las pistolas sustraídas lista para hacer fuego.

La investigación en torno a dicha persona, pudo determinar que, si bien residía habitualmente en un domicilio de la ciudad de Oviedo, desde que se había cometido la sustracción no había ocupado el mismo, sino que había estado viviendo en un establecimiento de hostelería de la ciudad.

Esta información permitió localizar la otra pistola de calibre 22 sustraída en el buzón de correos de su vivienda. En el registro llevado a cabo en su domicilio fueron incautadas diversas joyas, munición y monedas antiguas.

Las dos escopetas, más munición, joyas, documentación y tarjetas bancarias y financiera fueron localizadas en un falso techo de la habitación del hotel que había ocupado y el cual había abandonado sin abonar.