Detenidos dos jóvenes en Gijón por realizar supuestamente 22 compras fraudulentas con una tarjeta robada

Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a un joven de 18 años y una chica menor de edad como supuestos autores de un hurto y de un delito de estafa, acusados de realizar 22 compras fraudulentas con una tarjeta robada.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, fue la víctima quien presentó denuncia al percatarse de la desaparición de su cartera y de la existencia de múltiples cargos no autorizados en su cuenta bancaria a finales del pasado mes de diciembre.

En total, los detenidos realizaron supuestamente 22 operaciones en menos de una semana, por un importe global de 294 euros. De acuerdo a la investigación, efectuaban compras de pequeña cuantía de forma repetida, a fin de evitar que los terminales de pago solicitaran autorización o verificación adicional.

A partir de la denuncia, los agentes investigaron los movimientos bancarios, la comprobación de los establecimientos donde se realizaron las compras y el visionado de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

La colaboración ciudadana permitió identificar a los autores, quienes aparecían realizando las compras en distintos comercios. Una vez plenamente identificados, los agentes procedieron a su localización y detención el pasado día 21.

Finalizado el atestado, el joven fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia, y las gestiones realizadas con la menor se pusieron en conocimiento de Fiscalía de Menores.