Detenidos otros tres aficionados por incidentes previos a la eliminatoria entre Real Oviedo y Mirandés

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres nuevos aficionados por los incidentes violentos previos al partido de fútbol de la eliminatoria por el ascenso a Primera División entre el Real Oviedo y el C.D. Mirandés.

Según ha informado la Policía, los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de junio de 2025, en los momentos previos a la celebración del partido de fútbol correspondiente a la vuelta del playoff de ascenso a Primera División del Fútbol Español, en el estadio Carlos Tartiere, entre los equipos del Real Oviedo y el Club Deportivo Mirandés y que había sido declarado por la Comisión Estatal Contra la Violencia en el Deporte como de alto riesgo.

Los incidentes violentos se produjeron con ocasión del recibimiento que los aficionados locales establecen habitualmente a la llegada al campo del autobús oviedista.

En un momento del trayecto, ya próximo al estadio, un importante número de seguidores vinculados al grupo de animación oviedista denominado 'Symmachiarii' habría tratado de apartar el vallado, golpear y lanzar objetos contundentes, entre ellos botellas de vidrio, contra los funcionarios policiales, según explican desde la Policía Nacional.

El suceso provocó que dos miembros de la Unidad de Intervención policial (UIP) - sufrieran lesiones. Este hecho hizo que fuera necesario, al objeto de garantizar la seguridad, tanto del resto de aficionados como de los propios actuantes y así evitar un problema de orden público grave, llevar a cabo una intervención policial para repeler las agresiones.

La Brigada Provincial de Información de Oviedo de la Jefatura Superior de Asturias de Policía Nacional, en coordinación con la Comisaría General de Información, inició una investigación policial tendente a la averiguación de los hechos acontecidos, así como a la identificación de los posibles autores con el objeto de ponerlos a disposición judicial.

Para ello se procedió al estudio y análisis de distintos vídeos e imágenes donde se apreciaba que muchos de ellos llevaban la cara cubierta y se tapaban o embozaban el rostro, lo que supuso una dificultad añadida a las labores de reconocimiento policial.

Asimismo, durante la investigación se detectó que en el incidente violento participaron miembros de la peña Valladolid 1984, los cuales se habían desplazado desde capital castellana a la asturiana, ya que son aficiones hermanadas entre sí y que "se conciertan para provocar hechos violentos".

En esta ocasión, y de nuevo tras el análisis de las imágenes y vídeos, así como del resto de gestiones de investigación, la Policía identificó a tres nuevos implicados en los hechos violentos, procediéndose a la detención de los mismos como autores de los delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad. Tras prestar declaración en sede policial los detenidos, se comunicaron los hechos y todo lo actuado al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, el cual entiende de la causa.

Hasta la fecha el total de las personas identificadas por la Policía Nacional es de catorce, diez de los cuales han sido detenidos y a cuatro se les ha tomado declaración en sede policial en calidad de investigados.

De igual manera, todos los identificados fueron propuestos para sanción administrativa por infracción de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la cual contempla multas de hasta 60.000 euros para las faltas graves, así como la prohibición de acceso a los terrenos de juego.