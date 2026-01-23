La DGT cierra el Huerna y Pajares a los camiones a causa de la nieve

Imagen de una de las cámaras de la DGT en la Autopista del Huerna. - DGT

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al cierre del puerto de Pajares, en Lena, para camiones se une también el cierre para esos vehículos el cierre de la autopista del Huerna, la AP-66, ordenada por la Dirección General de Tráfico según se recoge en la web de Aucalsa.

Además, según la información del 112 de Asturias consultada por Europa Press, además de las dos principales vías de comunicación con la meseta, están afectados por la nieve otros quince puertos de montaña de la red secundaria asturiana.

Se trata del puerto del Palo y el Alto de la Marta, en Allande; el puerto de San Isidro (Aller); Alto de la Bobia (Boal); puerto de Leitariegos y Connio (Cangas del Narcea); puerto de tarna (Caso); Alto del Campillo (Degaña); Alto del Acebo (Grandas de Salime); Alto de Tormaleo (Ibias); Puerto de Somiedo y San Lorenzo (Somiedo); puerto de Ventana (Teverga) y Alto de la Garganta (Villanueva de Oscos).

Además hay otras cinco carreteras en las que es necesario utilizar cadenas, en los concejos de Cabrales, Cangas del Narcea, Santa Eulalia de Oscos, Taramundi y Villanueva de Oscos.